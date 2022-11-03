Novo Nordisk увеличит мощности по производству препаратов от ожирения

Компания Novo Nordisk заявила, что увеличит производственные мощности для будущих запусков препаратов от ожирения и будет меньше беспокоиться о маркетинге и рекламе после неудачного вывода на рынок инъекционного препарата Wegovy (семаглутид) в 2021 году.

«По мере того как планируем запускать будущие продукты, очевидно, что мы будем больше учитывать коммерческую стратегию „притягивания”, чем „проталкивания”. Мы видим притягательную природу на рынке лекарств против ожирения, и это просто фантастика, потому что у нас есть самое обширное портфолио в отрасли для этого», – сказал глава Novo Nordisk Ларс Фруергор Йоргенсен (цитата по Reuters).

Компания находится в затянувшейся модернизации производства после того, как в конце прошлого года у подрядчика, заполняющего шприц-ручки Wegovy, возникли проблемы, отмечает издание.

Как стало известно ранее, Novo Nordisk за $1,1 млрд приобретет Forma Therapeutics.

gxpnews