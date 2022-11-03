«Р-Фарм» выведет препарат Артлегиа на рынок Юго-Восточной Азии

О готовящихся планах ГК «Р-Фарм» газете «Ведомости» рассказал коммерческий директор Андрей Бурханов. Он сообщил, что компания уже открыла представительство в столице Вьетнама Ханое. Именно через него компания планирует заняться регистрацией и продвижением портфеля своих препаратов во Вьетнаме и других странах ЮВА.

На первом этапе ГК «Р-Фарм» намерена вывести на вьетнамский рынок препараты Коронавир (фавипиравир) и Артлегиа (олокизумаб). Лекарства будут поставляться из России. «Р-Фарм» также планирует проводить во Вьетнаме доклинические исследования, необходимые для вывода на рынок новых аналогов биосимиляров.

В 2013 году «Р-Фарм» и бельгийская фармкомпания UCB подписали глобальное лицензионное соглашение, согласно которому российская компания получила права на разработку, регистрацию, производство и продажу препарата олокизумаб во всем мире. На момент заключения сделки велась II фаза КИ препарата Артлегиа по показанию «ревматоидный артрит». В сентябре 2020 года ГК «Р-Фарм» объявила о завершении III фазы КИ олокизумаба для терапии ревматоидного артрита. В том же году Минздрав включил Артлегиа во временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Коронавир компания разработала после начала пандемии COVID-19. Препарат на основе фавипиравира также есть в портфеле «Промомеда», «Фармасинтеза», «Нанолека» и «ХимРара».

В мае 2022 года гендиректор «Р-Фарма» Василий Игнатьев на Российском фармацевтическом форуме им. Н.А. Семашко сообщил, что компания намерена наладить поставки своих лекарств на рынки Европы и США через партнеров. В частности, речь шла об экспорте препарата Артлегиа.

«Р-Фарм» не единственная российская фармкомпания, нацеленная не только на внутренний рынок, но и на зарубежные. Например, в 2018 году «Биокад» и китайская Shanghai Pharmaceuticals Holding (SPH) заключили соглашение о создании совместного предприятия (СП), за счет которого российская компания планировала выводить свои препараты для терапии онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний, таких как хронический лимфолейкоз, колоректальный рак, рак легких, рак молочной железы, псориаз, анкилозирующий спондилит, на рынок Китая.

Весной 2021 года СП «Биокада» и SPH получило разрешение национального регулятора Китая на проведение КИ пролголимаба (в России – Фортека от «Биокада») при немелкоклеточном раке легкого и раке шейки матки.