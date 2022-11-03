Аптечные сети США выплатят $13 млрд по искам о причастности к опиоидному кризису

По словам источников информагентства Bloomberg, хорошо осведомленных по этому вопросу, CVS Health, Walgreens Boots Alliance и Walmart предварительно согласились выплатить более $12 млрд для разрешения многочисленных судебных исков со стороны государственных и местных органов власти, обвиняющих сети в неправильном распространении опиоидосодержащих препаратов.

CVS и Walgreens договорились выплатить по $5 млрд, а Walmart – порядка $3 млрд для урегулирования судебных исков.

В ноябре 2021 года Федеральный суд Кливленда (штат Огайо) признал аптечные сети CVS, Walgreens и аптечное подразделение Walmart причастными к разжиганию опиоидного кризиса в США. Решение стало первым вердиктом в отношении аптечных сетей по этому делу, ранее к ответственности привлекались только фармкомпании.

Суд установил, что CVS, Walmart и Walgreens «безответственно распространяли огромные объемы» обезболивающих препаратов с содержанием опиоидных веществ. Аптечные сети тогда не согласились с обвинениями и заявили о намерении обжаловать вердикт. Решение федерального суда Кливленда повлекло за собой новые иски против аптечных сетей в других штатах.

С 1999 года опиоидный кризис в США унес жизни около 500 тысяч человек.