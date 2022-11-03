На главврача больницы в Хакасии возбудили дело из-за приемки рентгенаппарата за 22 млн рублей

«Главврачом больницы в ноябре 2020 года без проведения экспертизы незаконно осуществлена приемка рентгеновского комплекса «ОКО», поставленного ООО «Медтрейд» с нарушениями оговоренных в контракте условий. Они послужили основанием для удовлетворения Арбитражным судом Хакасии иска компании-поставщика о взыскании задолженности по контракту и неустойке, в результате чего республиканскому бюджету причинен ущерб на сумму 22,6 млн рублей», – сообщили в региональном управлении ФСБ.

Ранее следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) из-за выявленных в этой же больнице фактов «незаконного получения выплат за фиктивное проведение медицинских обследований».

По данным СПАРК-Интерфакс, клинику с декабря 2016 года возглавляет Людмила Мартюшова.

Спорный госконтракт заключен в апреле 2020 года на общую сумму 21,9 млн рублей. Победителем конкурса стала санкт-петербургская компания «Медтрейд», которая обязалась поставить рентгеновский комплекс на три рабочих места. В ноябре 2020 года компания передала аппарат КРД-«ОКО» и систему визуализации рентгеновских изображений СВР производства АО «НИПК «Электрон», которая была принята заказчиком без замечаний. Однако, как следует из материалов Арбитражного суда Республики Хакасии, оплата за медоборудование дистрибьютору так и не поступила.

В феврале 2021 года «Медтрейд» обратился в Абритражный суд республики с требованием взыскать 22,6 млн рублей – стоимость оборудования и пени за просрочку платежа. В ходе судебных разбирательств представители больницы мотивировали отказ тем, что в поставленном оборудовании есть признаки незарегистрированного медизделия. В приложении к контракту указано одно регистрационное удостоверение, в то время как поставка состояла из двух изделий – КРД-«ОКО» и системы визуализации рентгеновских изображений СВР, на каждое из которых было оформлено отдельное регудостоверение. Кроме того, в поставленном рентгеновском комплексе отсутствовала система визуализации рентгеновских изображений – вместо нее была указана цифровая КРЦ производства ЗАО «НИПК «Электрон».

Суд принял во внимание предоставленное истцом экспертное заключение Ленинградской областной торгово-промышленной палаты (там располагается завод производителя оборудования – НИПК «Электрон»), согласно которому изделие возможно применять как со штатной камерой, так и дополнительной системой визуализации рентгеновских изображений СВР, а также отсутствие замечаний при приемке медоборудования и частично удовлетворил иск ООО «Медтрейд». Клинику обязали выплатить 22,18 млн рублей (стоимость медоборудования) и 131 тысячу рублей за просрочку платежа. Решение устояло в апелляционной и кассационной инстанции, а в августе 2022 года Верховный суд отказался передавать дело на пересмотр в Коллегию по экономическим спорам.

Дистрибьютор и производитель медоборудования, вызвавшего разбирательство, также попадали в поле зрения правоохранительных органов. В июне 2022 года Ленинский районный суд Перми приговорил владельца и бывшего гендиректора «Медтрейда» Павла Рогача к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 93,9 млн рублей по обвинению в даче взятки в размере 1,17 млн рублей чиновнику Министерства закупок Пермского края при поставке передвижных рентгеновских аппаратов. С лета 2022 года МВД также разыскивает гендиректора НИПК «Электрон» Александра Элинсона. В карточке базы розыска, совпадающего с данными топ-менеджера производителя, указано, что он разыскивается «по уголовной статье», однако статус и суть претензий к топ-менеджеру производителя не раскрываются. В компании считают его попадание в розыск ошибкой и отмечают, что он находится на лечении за рубежом.