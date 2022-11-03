Россия и Иран будут сотрудничать в сфере обращения медицинской продукции

Минздравы России и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обращения медицинской продукции. Документ предусматривает информационный обмен в случае фальсификации недоброкачественных медизделий, консультативную поддержку экспертными организациями участников рынка до подачи досье медизделий и препаратов на регистрацию.

Министерство здравоохранения России и Министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана подписали меморандум по развитию двустороннего сотрудничества в области научного и информационно-методического обеспечения в сфере регулирования обращения медицинской продукции. Он стал итогом работы в укреплении сотрудничества по линии здравоохранения и работы по знакомству с регуляторными системами обеих стран, сообщили в пресс-службе Минздрава России. Меморандум был подписан в ходе заседания в Грозном межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством вице-премьера Александра Новака.

«Подписанный меморандум <…> предусматривает информационный обмен по случаям фальсификации недоброкачественных медицинских изделий, осуществление консультативной поддержки экспертными организациями участников рынка до подачи досье медицинских изделий и препаратов на регистрацию. Меморандум будет способствовать расширению присутствия российских и иранских производителей на рынках обеих стран», — рассказал заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.

В ведомстве отметили, что со стороны России проводились учебные семинары для представителей Минздрава Ирана и индустрии по регуляторным требованиям. Одновременно с этим российская делегация индустрии и регуляторов в июне посетила Иран, где детально ознакомилась с деятельностью фармпромышленности, производителей медизделий, регуляторных органов.

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Артем Косенок

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