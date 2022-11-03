Eli Lilly увеличила выручку в III квартале на 2%

Eli Lilly раскрыла финансовые результаты III квартала этого года. Компания заработала 6,94 млрд долл., в прошлом году ее доходы составили 6,77 млрд долл.

Eli Lilly отчиталась о финансовых результатах III квартала этого года. Прибыль на акцию составила 1,98 долл., а общая выручка компании насчитывает 6,94 млрд долл. Это на 2% больше, чем в прошлом году, когда она заработала 6,77 млрд долл.

Компания успешно запустила на рынок препарат против ожирения Mounjaro. В III квартале 2022 года он принес компании выручку в США в размере 97,3 млн долл.

Основной рост в этом квартале обеспечили продукты «Верзенио», «Трулисити», Mounjaro, «Джардианс», «Талс», Emgality, Retevmo, Cyramza, Tyvyt и «Олумиант». Их продажи выросли на 19%, они составили 70% выручки компании за эти три месяца, без учета выручки от антител к COVID-19.

Что касается новых показаний, за этот квартал FDA предоставило tirzepatide статус ускоренного рассмотрения по показанию для лечения ожирения. Mounjaro одобрили регулирующие органы Европы и Японии при диабете 2-го типа. А lebrikizumab одобрили для лечения атопического дерматита средней и тяжелой степени в США и Европейском Союзе.

«Компания Lilly показала еще один успешный квартал благодаря обновлениям портфолио, продолжающемуся росту [продаж] ключевых продуктов и впечатляющему спросу на наше недавно выпущенное лекарство Mounjaro от диабета 2-го типа», — заявил председатель и главный исполнительный директор компании Дэвид А. Рикс.

Николай Соколов

pharmvestnik