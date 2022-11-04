Российский футбольный союз предложил разрешить рекламу лекарств на спортивных объектах

Российский футбольный союз (РФС) хотел бы получить возможность рекламировать лекарственные средства на спортивных объектах.

Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике на тему «Налоговые льготы как мера поддержки бизнеса, инвестирующего в спортивную инфраструктуру и развитие отрасли в целом» сообщил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

«Мы хотели бы получить возможность рекламировать пиво на объектах спорта. И продавать пиво. А также, возможно, подумать о рекламировании лекарственных средств на спортивных соревнованиях, что на текущий момент запрещено. Это тоже даст дополнительные источники финансирования через спонсорские контракты, которые дадут возможность вложить деньги в спорт и в инфраструктуру», – цитирует Рогачева ТАСС.

Как стало известно ранее, в Китае знаменитостям запретили рекламировать медикаменты.

gxpnews