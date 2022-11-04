Китайские компании по производству тестов на COVID сообщают о резком повышении выручки

Несколько китайских компаний, производящих тесты на COVID, сообщили о резком повышении продаж по результатам первых трех кварталов текущего года, пишет Reuters. Благодаря поддержке китайского правительства стратегии «нулевого ковида» на фоне общего спада экономики некоторые производители получают сверхприбыль.За последние две недели по меньшей мере шесть компаний заявили о резком росте продаж — прибыль выросла от 46 до 241%.

Повышение потребности в тестах объясняется более высокой трансмиссивностью штамма омикрон. Обычно жители городских районов делают тесты на COVID каждые два-три дня, при этом местное правительство берет на себя затраты. Такой подход обусловливает сотни миллионов тестов, выполняемых ежедневно.

Правительство Китая считает стратегию «нулевого ковида» залогом спасения жизней своих граждан и предупреждения перегрузки системы здравоохранения.