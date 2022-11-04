Минобрнауки: в России разрабатывается лекарство от миодистрофии Дюшенна Китайские компании по производству тестов на COVID сообщают о резком повышении выручки » Эксперт: в России не будет нехватки лекарств для больных ВИЧ Российские пациенты с ВИЧ-инфекцией будут обеспечены лекарственными препаратами, даже если из-за антироссийских санкций прекратятся поставки зарубежных лекарств. Об этом в ходе брифинга заявил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. «В общем, большинство фирм не прекратили поставки, хотя американские фирмы делают вид, что они ушли из России, но все-таки потихонечку мы переходим на препараты, производство которых локализовано в России. Есть и наши отечественные препараты, поэтому в принципе я думаю, даже если совсем нам перестанут поставлять зарубежные лекарства, мы продержимся и с нашими запасами, и нашими производствами», – цитирует Покровского ТАСС. gxpnews