Цены на новые лекарства от рака в США выросли на 53% за пять лет

Цена на новые лекарства от рака в США в 2021 году составила в среднем $283 тыс., что на 53% больше, чем в 2017 году, сообщает Reuters со ссылкой на отчет представителя Демократической партии США Кэти Портер.

Рак является второй по значимости причиной смерти в Соединенных Штатах, лечение онкологии почти в четыре раза дороже, чем других заболеваний, говорится в отчете. Терапия онкозаболеваний, в основном, оплачивается за счет программ, финансируемых налогоплательщиками, таких как Medicare для людей старше 65 лет.

В августе президент США Джо Байден подписал закон о снижении инфляции, предусматривающий сокращение цен на лекарства для получателей Medicare. Отчет Кэти Портер анализирует, в какой степени производители лекарств от рака полагаются на высокие стартовые цены, оставленные за пределами ценовых ограничений Medicare.

Как ранее показал анализ Reuters, в 2022 году производители лекарств в США выпускают новые лекарства на рынок по рекордно высоким ценам, подчеркивая их власть в области ценообразования.

gxpnews