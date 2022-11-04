Эндоскопы Olympus не попали под параллельный импорт

В обновленной версии приказа Минпромторга №1532 позиция с продукцией японского производителя отсутствует.

Параллельный импорт, то есть ввоз зарубежной продукции без согласия правообладателя, был легализован в России в конце марта 2022 года. В Правительстве РФ рассчитывали, что в условиях «внешних ограничений» подобное решение поможет «обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и стабилизировать цены на них».

В начале мая 2022 года Минпромторг утвердил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию без согласия правообладателя. Медицинские изделия в указанный перечень не попали. В ведомстве заявляли, что готовы обсуждать возможность включения медизделий в перечень в случае отказов в поставках критического и уникального оборудования, расходных материалов и реагентов, не производящихся в России и «дружественных» странах. Например, весной 2022 года применение такой меры рассматривалось в отношении рентгеновской пленки, однако иностранные производители возобновили отгрузку изделий в Россию.

В сентябре Минпромторг опубликовал проект поправок в ведомственный приказ №1532 от 19 апреля 2022 года. Министерство предлагало внести в него, помимо прочих товаров, эндоскопы (ТН ВЭД 9018 90 200 0), а в перечень производителей, чья продукция будет подлежать параллельному импорту, – Olympus.

Поправки были разработаны на основании предложений от бизнес-сообщества, уточняли в Минпромторге. «Компании аргументировали свою позицию прекращением поставок соответствующей продукции на российский рынок, что является основным критерием для включения таких брендов и кодов ТН ВЭД ЕАЭС в Перечень для параллельного импорта», – сообщали Vademecum в ведомстве.

Однако, как писал Vademecum, Olympus не объявляла об ограничениях поставок медицинского оборудования. По состоянию на сентябрь 2022 года продукция компании также была в наличии у ряда дистрибьюторов в России.