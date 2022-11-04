Структура столичной мэрии стала совладельцем завода коронарных стентов вместе с Виктором Вексельбергом

Как следует из данных ЕГРЮЛ, российское юрлицо завода ООО «Стентекс» на 100% принадлежит люксембургской Stentex Holding. До осени 2019 года учредителем люксембургского холдинга выступали Medtronic Vascular Holdings (51%) и «Ренова Холдинг Рус» (49%).

Как следует из данных торгового реестра Люксембурга, в конце октября 2019 года Medtronic Vascular Holdings передал 2 040 акций Stentex Holding класса А (составляют долю в 51% компании) московскому ООО «Ситиинвестпроект». «Ренова Холдинг Рус» осталась владеть 1 960 акциями компании класса В (составляли долю в 49%). Условия сделки не раскрывались. Акционерный капитал компании оценивался в 5,2 млрд рублей по актуальному на тот момент курсу.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Ситиинвестпроект» располагается в Москве на Верейской улице. Компания на 99,99% принадлежит АО «Развитие активов» (занимается управлением госимуществом Москвы и по состоянию на 2018 год на 100% принадлежало Департаменту городского имущества Москвы) и на 0,001% – ООО «Софийская набережная», еще одной структуре, близкой к столичной мэрии.

В «Стентекс» отказались от комментариев. Пресс-служба правительства Москвы и ГК «Ренова» не смогли дать оперативные ответы на вопросы Vademecum.

Весной 2020 года во время первой фазы пандемии COVID-19 столичная мэрия по похожей схеме (через структуру ООО «Софийская набережная» и ООО «Центррегионинвест») выкупила владимирский завод по производству медицинских масок ООО «КИТ» под брендом Latio. Сумма сделки не раскрывалась, эксперты оценивали ее в 1,5 млрд рублей. Медизделия производства завода поставлялись в госучреждения Москвы, а также продавались на коммерческом рынке, в том числе в кассах Московского метрополитена.

Компания Medtronic и ГК «Ренова» в 2016 году создали в России совместное предприятие «Стентекс» для производства коронарных стентов, катетеров и баллонов, применяемых в лечении острого коронарного синдрома. Параллельно «Стентекс» получил на срок до 2022 года статус единственного поставщика коронарных стентов – клиники не обязаны закупать продукцию именно у «Стентекса», но заключить договор с этой компанией можно без проведения конкурса. Выпуск продукции на совместном предприятии стартовал в 2017 году, общий объем инвестиций в проект оценивался в 5,5 млрд рублей.

В апреле 2018 года Виктор Вексельберг и ГК «Ренова» попали под персональные санкции США. Medtronic прекратила трансфер технологий и ̞отказалась от дальнейшей локализации производства своих изделий на территории РФ «в связи с введением Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США санкций в отношении ООО «Ренова».

В качестве нового партнера «Стентекс» достиг договоренности о локализации производства стентов с немецко-индийской Translumina GmbH. Проект предполагает локализацию четырех видов стентов Translumina – непокрытого стента Yukon CC, коронарных стентов с лекарственным покрытием Сиролимус под брендом Yukon Choice PC и Yukon Chrome PC и инновационного бесполимерного коронарного стента ‎с двухкомпонентным лекарственным покрытием Vivo ISAR. Кроме того, запланирован перенос технологии микропористого покрытия коронарных стентов.

В 2021 году компания провела клинические испытания локализованных на площадке предприятия в «Сколково» коронарных стентов с лекарственным покрытием Сиролимус под брендом Yukon Choice PC и Yukon Chrome PC, а также получила регудостоверение на медизделия с производственной площадкой в инновационном центре «Сколково». К ноябрю 2022 года компания завершила первый этап трансфера и начала коммерческое производство коронарных стент-систем и катетеров на территории инновационного центра «Сколково». На площадке была освоена сборка коронарных стент-систем и баллонных катетеров, а также нанесение на стенты лекарственного покрытия.

По итогам 2021 года «Стентекс» занял 84-ю строчку в рейтинге «ТОП100 поставщиков рынка госзаказа медизделий» по версии Аналитического центра Vademecum с объемом поставок на 714 млн рублей.

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