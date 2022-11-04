Правительство РФ продлило запрет на вывоз медоборудования до конца 2023 года

Поправки внесены в постановления Правительства РФ №311 и 312 от 9 марта 2022 года. Документы определяли перечень медооборудования, в том числе иностранного производства, вывоз которого за пределы России ограничивался, начиная с марта 2022 года. Планировалось, что он будет действовать до 31 декабря 2022 года.

В первоначальные перечни к постановлениям входило более 200 наименований различных товаров, включая медизделия и фармацевтическую продукцию, – хирургический стерильный кетгут, микроскопы, линзы, приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии, устройства для механотерапии, массажные аппараты, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии и дыхательное оборудование.

В начале мая 2022 года правительство внесло поправки в перечни. Ограничения на вывоз были смягчены в отношении оборудования с использованием альфа-, бета- и гамма-излучения – рентгеновских аппаратов и трубок, а также очков, оправ, дезинфицирующих средств, хирургических и других медизделий.

В середине мая стало известно, что Минздрав рассматривает возможность снятия ограничений на вывоз импортного медоборудования для ремонта, об этом говорил замглавы ведомства Виктор Фисенко.

Ассоциация международных производителей медтехники IMEDA в начале июля обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой внести изменения в постановления правительства №311 и №312 и снять ограничения с вывоза медоборудования и его компонентов для технического обслуживания и ремонта. Отраслевое объединение просило разрешить вывозить бывшие в употреблении медизделия после замены их на аналогичные ввезенные, бывшие в употреблении компоненты, запасные части и принадлежности, вывоз которых связан с работами по ремонту медоборудования, а также снять ограничения с вывоза медизделий в связи с произошедшими с ними неблагоприятными событиями – для расследования причин инцидентов на базе производителей.

Минпромторг отрицал проблемы с вывозом, указывая, что передача оборудования за рубеж для ремонта возможна по разовым заявкам. В августе 2022 года ведомство подготовило пробную партию импортной медтехники, которую планировалось отправить на ремонт и сервисное обслуживание за рубеж. Минпромторг рассчитывал отладить механизм вывоза по актам изъятия неисправного оборудования или его частей, а в качестве условия вывоза предлагал иностранным производителям подписывать гарантии возвращения медтехники из-за рубежа.