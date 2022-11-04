Минздрав отказался снять запрет на лицензирование больше одной точки для ИП

Минздрав отклонил просьбу рынка о смягчении ограничений торговли лекарствами для ИП. СРО «Ассоциация независимых аптек» просила об отмене ограничения «один ИП — одна аптека», а также об их допуске к дистанционной торговле.

Минздрав отверг предложение Ассоциации независимых аптек о снятии ограничений ИП по торговле более чем в одной точке и допуска таких организаций к онлайн-торговле. Это следует из письма в ходе переписки между департаментами Минэкономразвития и Минздрава, с которым ознакомился РБК.

Ассоциация независимых аптек обращалась к министерству с просьбой в конце сентября, ранее сообщал «ФВ». Организация просила об отмене ограничения «один ИП — одна аптека», а также о допуске индивидуальных предпринимателей к дистанционной торговле.

В Минздраве, комментируя отклоненную инициативу, ссылаются на определение Конституционного суда № 441 от 4 октября 2006 года. «Поскольку индивидуальный предприниматель является физическим лицом, то у него не может быть филиалов и представительств, дочерних и зависимых предприятий», — заявляют в ведомстве.

При этом ФАС поддерживает смягчение правил торговли для ИП, следует из ответа Минэкономразвития на обращение Ассоциации независимых аптек. В службе считают, что существующие требования к ИП создают дискриминационные условия. ФАС также направляла предложение о снятии ограничений ИП на онлайн-торговлю, но его не учли при разработке правил дистанционной продажи лекарств.

Письма от Росздравнадзора, говорящие об ограничении «один ИП — одна аптека», организации начали получать в июле. Уже 1 сентября Постановление Правительства РФ № 547 от 31.03.2022 «Об утверждении положения о лицензировании фармдеятельности» вступило в силу.

Фото: Ринат Васбеев

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik