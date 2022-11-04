Гинцбург пообещал сделать на основе «Спутника V» вакцину от всех коронавирусов

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург готов сделать на основе «Спутника V» вакцину от всех вариантов COVID-19. По его словам, другие вакцины, в том числе и российские, имеют ряд недостатков.

На основе «Спутника V» Центр им. Гамалеи создаст вакцину от всех вариантов коронавирусной инфекции. Об этом в интервью «Газете.ру» заявил глава центра Александр Гинцбург.

«У «Спутника V» будущее прекрасно. Думаю, на его базе мы сделаем универсальную вакцину от всех коронавирусов. Однако для этого нам нужно закончить наши фундаментальные исследования, – отметил он. — На примере «Спутника V» мы инициируем иммунологические работы, которые должны дать ответ на этот вопрос. Если мы его получим, «Спутник V» должен превратиться в универсальную вакцину, которая позволит защищаться от широкого спектра возбудителей под общим названием «коронавирусы».

Гинцбург также выразил сомнение в эффективности «ЭпиВакКороны» и «КовиВака». «Получение всевозможных конструкций на основе пептидов — хорошее, перспективное направление, в первую очередь для создания профилактических и лечебных препаратов в случае онкологических заболеваний. А вот для защиты от вирусов и бактерий пока проработка этого вопроса чисто фундаментальная, экспериментальная», — сказал он.

По словам Гинцбурга, инактивированные вакцины работают, например, с полиомиелитом, но для коронавируса не подходят. «У вируса полиомиелита, на котором блестяще все работает, и у коронавируса единственное общее в названии «вирус», — сказал ученый. — Если для полиомиелита можно использовать химические методы инактивации, и ему это как слону дробина, то у коронавируса липидная оболочка нежная. Это необходимо было учитывать».

Также Гинцбург отметил, что зарубежные мРНК-вакцины дают серьезную «побочку», которой лишен «Спутник V»: они вызывают в организме сильнейшие воспалительные реакции. Хотя и Pfizer, и Moderna приложили массу усилий, чтобы снизить воспалительный эффект мРНК, полностью от этого уйти им не удалось, подчеркнул он.

Также, по его словам, в России необходимо создать национальный банк сывороток крови и регулярно собирать образцы крови у населения.

«Не у всего населения, а от 1% или 0,01%. Эти сыворотки должны находиться в одном центре, который отвечал бы за то, чтобы при появлении нового штамма можно было очень быстро официально давать заключение Минздраву, руководству страны, руководству Роспотребнадзора, всем заинтересованным органам, которые принимают решения по защите населения от биологических угроз, насколько вакцина, которая использовалась и используется, может защитить от нового штамма», – сказал он.

В конце августа Центр им. Гамалеи и РФПИ объявили о разработке адаптированной версии «Спутника V» против вариантов коронавирусной инфекции «Дельта» и «Омикрон». Cостав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте «Омикрона» BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1, писал «ФВ».

Артем Косенок

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