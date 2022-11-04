Минздрав отменил госрегистрацию восьми лекарств

Минздрав отменил госрегистрацию восьми лекарственных средств. Среди них препараты от компании Takeda, Mylan, Pierre Fabre, Sandoz и «ФармТехнологии».

Минздрав исключил из Госреестра восемь регистрационных удостоверений препаратов. Информация об этом была опубликована на сайте ГРЛС. Все отзывы основаны на заявлении владельцев регистрационных удостоверений.

Среди отозванных препаратов – лекарство «Солковагин» от компании Mylan. Препарат применяется в гинекологии как местнонекротизирующее средство. Согласно данным Росздравнадзора, последняя запись о поступлении «Солковагина» в гражданский оборот зафиксирована в 2019 году.

Также из реестра исключили РУ трех препаратов от компании Takeda: диуретик «Бритомар», средство для лечения гиперфосфатемии «Фосренол» и слабительное средство «Амитаза».

Регуляторные решения в отношении лекарств, вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Фосренол» (лантана карбонат) РУ — ЛП-000080 от 10.12.2010г.; «Солковагин» РУ — П N015179/01 от 01.08.2008г.; «Протаргол» (серебра протеинат), РУ — ЛП-004659 от 25.01.2018г.; «Навельбин» (винорелбин) РУ — П N011707/01 от 04.02.2011г.; «Веносмин» (гесперидин+диосмин) РУ — ЛП-005144 от 25.10.2018г.; «Венитан форте» РУ — ЛСР-003833/08 от 19.05.2008г.; «Бритомар» (торасемид) РУ — ЛП-000318 от 22.02.2011г.; «Амитиза» (лубипростон) РУ– ЛП-005471 от 15.04.2019г.

Вероника Догузова

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