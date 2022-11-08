Завод «Ростеха» приостановил локализацию итальянских УЗИ-сканеров

Модельный ряд должен был включать аппараты УЗИ «Унисон X5» и «Унисон X6» (оригинальный бренд MyLab) и портативные – «Унисон Омега» и «Унисон Сигма». Устройства предусматривали возможность удаленной передачи данных. В компании рассчитывали начать серийное производство в первом квартале 2022 года. К этому моменту планировалось завершить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также зарегистрировать медтехнику в Росздравнадзоре.

Кроме того, из-за падения спроса УПЗ сократил производство аппаратов искусственной вентиляции легких до 1,2 тысячи штук по итогам 2021 года. Эта цифра в 11 раз ниже, чем в 2020 году (14 168 единиц), и сравнима с показателями 2019 года (1 057 аппаратов и приставок к ним). Компания намерена компенсировать падение спроса на внутреннем рынке за счет экспорта в страны СНГ. УПЗ уже получил регистрационные удостоверения Казахстана и Белоруссии на ряд моделей аппаратов ИВЛ и рассчитывает поставлять не менее ста единиц ИВЛ различных модификаций ежегодно.

В марте 2020 года Правительство РФ назначило КРЭТ единственным поставщиком 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО стоимостью около 7,5 млрд рублей. В мае того же года после пожаров в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, в результате которых погибли несколько пациентов, Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М». В июле их обращение было восстановлено, но только после предварительной проверки заводом-производителем. В свою очередь АО «УПЗ» перерегистрировало ИВЛ, сменив в документации поставщиков компонентов. В сентябре и октябре 2020 года Уральский приборостроительный завод получил штрафы на общую сумму 600 тысяч рублей за несоответствие в документах на аппараты ИВЛ, недостаточные испытания и оборот недоброкачественных медизделий.

В октябре 2021 года УПЗ получил 630 млн рублей из федерального бюджета на разработку новой линейки аппаратов ИВЛ «Мобивент». Субсидия на разработку новой продукции была выделена УПЗ по государственной программе «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Как уточняли в пресс-службе КРЭТ, в ходе проекта планируется модернизация универсального аппарата ИВЛ «Авента-У», а также R&D линейки из пяти новых моделей для лечения всех категорий пациентов – от новорожденных до взрослых, а также портативных версий аппаратов.

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2020 году выручка АО «УПЗ» составила 18,5 млрд рублей, чистая прибыль – 2,7 млрд рублей. Более актуальные финансовые данные не раскрываются.