В производство медицинской мебели в ОЭЗ «Кузбасс» вложат 120 млн рублей

Правительство России утвердило создание ОЭЗ «Кузбасс» в конце октября 2022 года. Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа расположится на территории Кемерово и Топкинского муниципального округа.

По данным регионального правительства, о намерении стать резидентами ОЭЗ сообщили пять предприятий. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 92,8 млрд рублей, на предприятиях будет создано 1 235 рабочих мест.

Помимо завода по выпуску медицинской мебели, в ОЭЗ планируется развернуть производство минеральных удобрений, аммиака, гранулированного карбамида, жидкой углекислоты, извести. Также в ОЭЗ появится проект по переработке зерен амаранта, которые «богаты полезными веществами» и «могут быть использованы для профилактики онкологических заболеваний», сообщается на сайте Правительства РФ. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 11,2 млрд рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Оллфин» (прежнее название юрлица – ООО «Березка») зарегистрировано в Кемеровской области в марте 2015 года. Компания на 100% принадлежит Диане Инфантьевой. Выручка компании в 2021 году составила 2 млн рублей, чистая прибыль – 64 тысячи рублей.

В октябре 2022 года правительство Москвы анонсировало проведение конкурса на заключение офсетного контракта по поставке медицинской мебели для учреждений здравоохранения города. Победитель конкурса должен в течение трех лет организовать в столице производство с объемом инвестиций не менее 250 млн рублей, взамен городские власти закупят более 80 наименований мебели на общую сумму 5,1 млрд рублей.