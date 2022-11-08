Правительство утвердило план мероприятий по борьбе с гепатитом С

В России планируется развивать систему оказания медицинской помощи пациентам с гепатитом С и совершенствовать механизмы оплаты такого лечения в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Это предусмотрено планом мероприятий по борьбе с данным заболеванием. Документ утвержден Распоряжением Правительства от 2 ноября 2022 года № 3306-р.

План рассчитан до 2030 года, но большая часть работы начнется уже сейчас.

До конца 2022 года Минздрав вместе с Фондом обязательного медицинского страхования разработают для регионов рекомендации о способах оплаты медицинской помощи пациентам с гепатитом С за счет средств ОМС.

В начале 2023 года федеральные и региональные медицинские организации должны перейти на новые дифференцированные тарифы оплаты такого лечения в рамках обязательного медицинского страхования.

В начале 2023 года для учета пациентов с гепатитом С будет сформирован единый регистр. Это поможет четко и оперативно оценивать объем финансовых ресурсов и лекарств, необходимых для пациентов.

Содействие в развитии отечественного производства таких лекарств Минпромторг и Минздрав будут оказывать фармкомпаниям на регулярной основе.

Минздраву предстоит проанализировать лучшие практики лечения пациентов с гепатитом С в федеральных и региональных медицинских организациях, чтобы затем такие практики могли использоваться во всех клиниках страны.

Для повышения качества оказания медицинской помощи предусмотрено дополнительное обучение медиков, работающих с больными гепатитом С. Оно начнется в 2023 году, а затем будет проходить на постоянной основе в рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Ранее GxP News сообщало о том, что Татьяна Голикова дала поручение Минздраву, Минпромторгу, Роспотребнадзору, Росстандарту и ФОМС в срок до 10 сентября рассмотреть подготовленный в Аппарате Правительства Российской Федерации план.

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