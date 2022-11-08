ЦРПТ: траты россиян на лекарства от коронавируса за год снизились на 25%

Траты россиян на лекарства для лечения коронавирусной инфекции в третьем квартале 2022 года снизились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 15,3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

«За период с июля по сентябрь 2022 года россияне потратили на противоковидные лекарства 15,3 млрд рублей, что на 25% меньше, чем в третьем квартале 2021 года», – гласит сообщение.

По словам экспертов, продажи лекарств от COVID-19 в натуральном выражении в третьем квартале текущего года снизились на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 37,8 млн упаковок. Чаще всего такие препараты приобретали жители Краснодарского края (3800 упаковок на 10 тысяч человек), республик Тыва (3600) и Калмыкия (3500), Курской и Орловской областей (по 3400).

Аналитики «Честного знака» не прогнозируют дефицита лекарств для лечения коронавируса. Почти на восемь месяцев хватит имеющихся запасов. Как подчеркнули в ЦРПТ, склады регулярно пополняются препаратами отечественного и импортного производства.

ЦРПТ ранее сообщил о том, что расходы россиян на средства для потенции увеличились на 75%.

gxpnews