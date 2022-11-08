За 10 месяцев РУСАДА получило 50 запросов на использование запрещенных лекарств

С января по октябрь 2022 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от спортсменов 50 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. Организация в 25 случаях пошла атлетам навстречу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

«С января по октябрь 2022 года в РУСАДА поступило 50 запросов на оформление терапевтического использования, 25 запросов было одобрено», – заявила собеседница издания.

В случае одобрения запроса спортсмен получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, которые запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

gxpnews