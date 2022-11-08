Из госреестра исключены восемь лекарственных препаратов

Министерство здравоохранения Российской Федерации отменило государственную регистрацию и исключило из Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) восемь лекарственных препаратов. Минздрав 3 ноября опубликовал соответствующие документы на сайте госреестра.

Это следующие лекарственные препараты:

– «Фосренол» (лантана карбонат), таблетки жевательные 500, 750, 100 мг. Производитель – «Хэмол Лимитед» (Великобритания). Фармакотерапевтическая группа – гиперфосфатемии средство лечения.

– «Солковагин», раствор для местного применения. Производитель – «Легаси Фармасьютикалс Швейцария ГмбХ» (Швейцария). Фармакотерапевтическая группа – местнонекротизирующее средство.

– «Протаргол» (серебра протеинат), таблетки для приготовления раствора для местного применения, 200 мг. Производители – ОАО «Мосхимфармпрепараты» (Россия), ООО «НПО „ФармВИЛАР”» (Россия). Фармакотерапевтическая группа – антисептическое средство.

– «Навельбин» (винорелбин), концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл. Производитель – «Пьер Фабр Медикамент Продакшн» (Франция). Фармакотерапевтическая группа – противоопухолевое средство – алкалоид.

– «Веносмин» (гесперидин + диосмин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг + 450 мг, 100 мг + 900 мг. Производитель – ОАО «Мосхимфармпрепараты» (Россия). Фармакотерапевтическая группа – венотонизирующее и венопротекторное средство.

– «Венитан форте», гель для наружного применения. Производитель – «Салютас Фарма ГмбХ» (Германия). Фармакотерапевтическая группа – венотонизирующее средство + антикоагулянт прямой для местного применения.

– «Бритомар» (торасемид), таблетки с пролонгированным высвобождением 5, 10 мг. Производитель – «Феррер Интернасьональ» (Испания). Фармакотерапевтическая группа – диуретическое средство.

– «Амитиза» (лубипростон), капсулы, 8, 14 мкг. Производитель – ООО «Сукампо Фарма» (Япония). Фармакотерапевтическая группа – слабительное средство.

Регистрация указанных лекарственных средств отменена на основании заявления от владельца регистрационного удостоверения на препарат или его уполномоченного представителя.

gxpnews