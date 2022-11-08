Swissmedic: нет признаков риска из-за пузырьков во флаконах бустеров вакцины Pfizer/BioNTech

Швейцарский регулятор по лекарственным препаратам (ЛП) Swissmedic заявил, что анализ пузырьков, которые образовались во флаконах бустеров вакцины против COVID-19 Pfizer/BioNTech, не выявил признаков риска. Об этом пишет Reuters.

Регулятор сообщил, что рассматриваемая партия все еще может быть использована для вакцинации, и нет никакого риска для тех, кто, возможно, уже был вакцинирован.

Он добавил, что продолжит анализ ситуации и расследует любые дополнительные явления, о которых сообщалось.

Швейцарский регулятор по лекарственным препаратам ранее сообщил, что изучает потенциальные риски, связанные с пузырьками, которые появились во флаконах бустеров вакцины против COVID-19 для борьбы с вариантом коронавируса омикрон.

gxpnews