Олег Янушевич: «Сейчас бизнес должен стать социально ориентированным»

Замена препаратов и материалов, мобилизация врачей, реализация нацпроектов – как российское здравоохранение в целом и стоматология в частности переживает 2022 год, рассказывает главный стоматолог России, ректор МГМСУ им. А. И. Евдокимова, президент Общества врачей России Олег Янушевич.

Стоматология в феврале столкнулась с логистическими барьерами, а также последствиями курсовых колебаний. В результате многие поставщики резко повысили цены и удлинили сроки поставок, что вызвало нездоровый ажиотаж на рынке.

Можно сказать, что к сегодняшнему дню ситуация стабилизировалась. Уход лидеров рынка, в том числе компании 3M, привел к перераспределению сил в сфере поставок стоматологических материалов и освободил ниши для новых поставщиков. Последняя стоматологическая выставка подтвердила, что объемы предложения почти не уменьшились, и импортеры из Индии, Китая и Южной Кореи активно замещают европейцев.

Об импортозамещении

С февраля мы активно включены в работу, связанную с импортозамещением. Санкции начались не 24 февраля, они действую достаточно давно, и наша задача в текущей ситуации не просто нормально работать в условиях ограничений, а сделать шаг вперед в технологическом развитии. В середине октября мы обсуждали вопросы из этой сферы на заседании экспертного совета Комитета Госдумы по промышленности и торговле.

Российская медицина требует изменений в научных, клинических подходах, и мы понимаем, в каком направлении нужно двигаться. Во-первых, мы должны понять, какие препараты невозможно будет поставить в Россию, и найти аналоги в дружественных странах. На экспертном совете при обсуждении с Минздравом и Росздравнадзором мы убедились, что в этом направлении уже многое сделано.

Во-вторых, мы должны быстро наладить собственное производство дефицитных позиций. В начале эпидемии COVID-19, когда возник дефицит масок, перчаток и дезинфицирующих средств, бизнес отреагировал молниеносно: через два-три месяца мы с избытком получили все необходимое. Думаю, и сейчас как минимум часть дефицитных препаратов, материалов и инструментов можно быстро заместить.

В-третьих, необходимо начать работу над проектами, которые позволят не просто заместить исчезнувшую позицию, а создадут конкурентоспособные и инновационные продукты. Наш стоматологический университет уже работает над этими задачами.

Об отечественном производстве в стоматологии

Производство стоматологических материалов было привлекательной нишей для инвесторов еще с начала 90-х годов. Сейчас в России выпускается достаточно большой объем такой продукции (по нашим оценкам, у 88% стоматологических расходных материалов есть отечественные аналоги). Решена и проблема с нехваткой анестетиков – отечественная компания еще до пандемии организовала производство ультракаина.

К сожалению, вопрос качества отечественной продукции остается открытым.

Кроме того, комплектующие и сырье для российских материалов в большинстве случаев импортируются. Например, альгинат натрия из водорослей для альгинатной массы закупается в Норвегии. И это притом что в России самый большой периметр морей в мире!

Об отношении врачей к СВО

Для медиков оказание медицинской помощи является приоритетом. Достаточно много врачей нашего университета с самого первого дня СВО поехали работать в Курск и оказывают помощь пострадавшим военнослужащим и мирному населению.

У медиков, с которыми я общаюсь, нет панических настроений по поводу мобилизации (притом что все они военнообязанные). Надеюсь, что призванные специалисты найдут работу в медицинских пунктах, госпиталях.

После объявления частичной мобилизации поток в стоматологические клиники даже увеличился: идти в армию с больными зубами нельзя. Меня беспокоит, что некоторые коллеги решили в этой ситуации поднять цены. Я считаю, что рынок должен сам выстраивать ценовую политику, но сейчас бизнес должен быть социально ориентированным. Поэтому частным клиникам следует проявить сознательность и не повышать цены, тем более что они устанавливались при курсе в 70-80 рублей за доллар, тогда как теперь он ближе к 50.

Об организации обучения стоматологов

Вузы, готовящие специалистов в нашей области, проходят строгую государственную аккредитацию, в то время как платные курсы по подготовке к аккредитации может вести практически любая «живопырка», все затраты которой – регистрация юридического лица и изготовление печати. Нередко на таких курсах просто продаются справки для прохождения аккредитации. Эти услуги востребованы: для аккредитации раз в пять лет стоматологу необходимо представить в комиссию справку, где будет указано, что он отучился положенные по закону 50 часов. Если врач сильно загружен по работе, то, отказываясь от лечения больных, он теряет деньги, поэтому многим проще купить такой документ.

По моему мнению, Министерство здравоохранения, Ассоциация ректоров медицинских вузов должны аккредитовать организации, создающие платные курсы, это вопрос квалификации врачей, безопасности пациентов и справедливой конкуренции государственных и частных образовательных структур.

Если государство не хочет или не может самостоятельно заниматься этим, то можно передать контроль Совету ректоров, медицинским и врачебным ассоциациям.

Задачи врачебных ассоциаций России

Главная задача Общества врачей России – экспертная. Мы прежде всего даем экспертную оценку и помогаем нашим членам взаимодействовать с Росздравнадзором, Минздравом и потенциальными инвесторами. Наша задача – это синхронизация действий участников рынка и регуляторов и поиск дополнительных контактов.

С нас не снимали ответственность за реализацию национального проекта. Общество врачей России участвует в контроле за его реализацией, и пока никаких серьезных изменений в финансировании этого проекта и в его позициях мы не видим. Главная наша цель по-прежнему – снижение смертности от онкологических заболеваний и сердечно-сосудистой патологии. Ковид сильно ухудшил ситуацию, потому что в ряде случаев он вызывает именно сердечно-сосудистые патологии. С учетом этого, возможно, сроки выхода на целевые показатели придется корректировать, но нацеленность на рост продолжительности жизни сохранена в полной мере.

gxpnews