Препарат GSK от рака крови не прошел испытания

Препарат GSK от рака крови Blenrep не достиг главной цели исследования на поздних стадиях, призванного показать, что он лучше, чем существующее на рынке лечение, заявила компания в понедельник, 7 ноября. Об этом пишет Reuters.

«Онкология является ключевым направлением деятельности GSK как отдельного бизнеса по производству рецептурных лекарств и вакцин, и ее акции упали на 3% после ее заявления, которое вызвало опасения, что одобрение Blenrep регулирующими органами может быть аннулировано», – отмечает издание.

По словам GSK, Blenrep не достиг первичной конечной точки «выживаемости без прогрессирования» – или периода времени, в течение которого человек живет с болезнью без ухудшения состояния после лечения, – у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломой.

Препарат был одобрен властями США в ускоренном порядке в 2020 году и в настоящее время показан для лечения пациентов с рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломой, которые ранее получали не менее четырех курсов лечения.

В исследовании Blenrep сравнивали с комбинацией помалидомида и низких доз стероида дексаметазона. Помалидомид был разработан компанией Celgene, в настоящее время являющейся частью Bristol-Myers Squibb, и был одобрен в 2013 году для лечения множественной миеломы.

Данные так называемого испытания превосходства, получившего название DREAMM-3, могут поставить под сомнение существующее одобрение Blenrep, заявили аналитики JPMorgan.

GSK сообщила, что данные испытаний будут переданы органам здравоохранения, и в настоящее время продолжаются обсуждения, а дополнительные испытания Blenrep продолжаются, как и планировалось.

Как стало известно ранее, GSK не будет подавать в регулирующие органы заявку на экспериментальное лекарство от артрита.

gxpnews