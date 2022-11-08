Проект по выдаче бесплатных льготных лекарств в аптеках предложили распространить на все регионы РФ

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил распространить на все регионы России пилотный проект по выдаче бесплатных льготных лекарств в коммерческих аптеках, сейчас он реализуется в Москве. Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко было направлено официальное письмо по этому вопросу, сообщили в пресс-службе Миронова.

«27 октября 2022 года правительством Москвы был продлен пилотный проект по выдаче в коммерческих аптеках лекарств по льготным электронным рецептам. Этот проект заключается в обеспечении отдельных льготных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами в коммерческих аптеках по электронным рецептам. На сегодняшний день в Москве в рамках данного проекта участвуют более 350 частных аптек. В 2022 году они приняли от москвичей 6200 льготных рецептов и выдали по ним лекарств на 6,7 млн рублей. Число льготников, пользующихся услугами коммерческих аптек, постоянно растет», – гласит письмо.

Председатель партии отметил, что в московском проекте участвуют коммерческие аптеки, у которых есть действующая лицензия на осуществление фармацевтической деятельности в Москве, а также подключенные к системе ЕМИАС. Они обязуются выдавать препараты льготным категориям граждан в день обращения.

«Прошу рассмотреть возможность поэтапного распространения на всю территорию Российской Федерации модели вышеуказанного пилотного проекта по выдаче бесплатных льготных лекарств в коммерческих аптеках, реализуемого на сегодняшний день в городе Москве», – говорится в письме Миронова на имя Мурашко.

gxpnews