Натуральные продажи лекарств в аптеках в сентябре побили мартовский рекорд

В сентябре 2022 года в аптеках было продано 469 млн упаковок лекарств, тогда как в ажиотажный период марта — 465 млн. В денежном же выражении сентябрьские показатели уступают весеннему пику. Летом спрос на лекарства стал расти и в первый осенний месяц достиг 119 млрд руб. Это самый высокий показатель рынка в деньгах, кроме объемов марта, тогда лекарств было продано на рекордные 143 млрд руб.

В сентябре 2022 года аптеки продали около 676 млн упаковок лекарств, БАД и прочего ассортимента на сумму 155 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. По сравнению с сентябрем 2021 года аптечный рынок в рублях увеличился на 10%, но сократился в упаковках на 2%. Продажи лекарств выросли и в денежном, и в натуральном выражении — на 8,3 и 4,1% соответственно.

Рынок БАД увеличился на 13,6%, продажи прочего ассортимента на 17,8% в рублях. При этом в натуральном выражении потребление этих категорий снизилось — БАД на 0,1%, дополнительного ассортимента ­— на 17,1%. В сентябре 2022 года продано 469 млн упаковок лекарственных средств на сумму 119 млрд руб. Рынок БАД составил 42 млн упаковок на 10 млрд руб. Товаров прочего ассортимента аптеки реализовали в этот месяц 165 млн упаковок на 26 млрд руб.

Помесячные продажи

После мартовских пиков 2022 года аптечные продажи в последующие месяцы вернулись к уровням 2021 года. С августа спрос на лекарства стал расти. Продажи препаратов тогда составляли 106 млрд руб. — в сентябре они достигли уровня 119 млрд руб. Это самый высокий показатель рынка в деньгах, исключая продажи в марте (143 млрд руб.). В то же время сентябрьские продажи побили рекорд марта в натуральных показателях. Если в марте 2022 года аптеки продали 465 млн упаковок лекарственных средств, то в сентябре — 469 млн упаковок.

Динамика продаж аптечного ассортимента

Аптечный рынок в рублях за последние три года вырос во всех категориях. В упаковках ситуация другая.

Натуральное потребление биодобавок практически не меняется (около 340,5 млн упаковок за девять месяцев). Рынок лекарств за последние два года также не изменился — с января по сентябрь продажи составили 3,7 млрд упаковок. Больше всего заметно снижение у товаров дополнительного ассортимента, куда входят некоторые изделия медицинского назначения, гематоген, косметика и т.п., примерно на 17% каждый год. По итогам девяти месяцев 2022 года аптеки продали 1,5 млрд упаковок такого товара.

Перемены в рейтинге фармкомпаний

С января по сентябрь аптеки реализовали лекарственные препараты производства 633 фармацевтических компаний. У более чем 200 корпораций из них наблюдается снижение продаж в рублях, у более чем 300 компаний сокращение в упаковках. При этом продажи лекарств за девять месяцев 2022 года выросли на 11% в рублях и остались на уровне такого же периода 2021 года в упаковках.

По итогам девяти месяцев 2022 года первая пятерка компаний занимает более 18% на рынке лекарств в рублях. В аналогичный период прошлого года на ТОР5 фармкомпаний приходилось почти 19,5% рынка.

Расстановка корпораций в первой пятерке рейтинга в стоимостном выражении изменилась относительно девяти месяцев прошлого года. Российская компания «Отисифарм» догнала Bayer и сместила ее с лидирующей позиции на вторую строчку. При этом Bayer потеряла 2% стоимостных продаж. Компания Stada поднялась с четвертой на третью позицию (+17%), поменявшись местами с Novartis (-4%). С шестой строчки на пятую переместилась компания Abbott (+10%). При этом Sanofi покинула пятерку лидеров и опустилась на седьмую позицию (-2%).

Какие лекарства были востребованы в сентябре

Покупатели в сентябре больше всего расходовали деньги на покупку противопростудных и противокашлевых препаратов. Лекарств этой группы было куплено россиянами в аптеках на 7 млрд руб. Далее по популярности следуют противовирусные средства (6,3 млрд руб.) и лекарственные препараты для лечения насморка (5,6 млрд руб.).

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), которые в августе лидировали, спустились на четвертую строчку в рейтинге терапевтических групп (5,5 млрд руб.).

Относительно сентября 2021 года в ТОР5 сменилась только пятая позиция, ее заняли противовоспалительные и противоревматические средства (5,2 млрд руб.). В сентябре прошлого года пятерку замыкали антикоагулянты.

В натуральном выражении лидирующая пятерка также практически не изменилась. Единственное отличие — ТОР5 покинули антибактериальные средства, при этом в него вошли антисептики и дезинфицирующие средства.

В упаковках по традиции лидировали анальгетики. Препараты от насморка в сентябре на второй позиции, средства от простуды на третьей, как и в прошлом году.

Популярные бренды

В рейтинге брендов наметились изменения. Лидером остается противовирусный препарат «Арбидол». Однако продажи его падают, относительно сентября 2021 года они снизились на 18,5%. На вторую позицию поднялся еще один российский противовирусный препарат «Ингавирин» (рост продаж +21,8%). Возможно, популярность «Ингавирина» (МНН имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты) выросла в связи с включением его в конце августа в 16-ю версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Антикоагулянт «Эликвис» спустился на третью позицию, а другой препарат из этой же группы «Ксарелто» покинул ТОР3, переместившись на пятую строчку.

В сентябре в аптеках чаще в упаковках покупали «Парацетамол», «Ацетилсалициловую кислоту» и «Хлоргексидин». У перечисленных брендов значительно выросли натуральные продажи — на 48, 97 и 50% соответственно.