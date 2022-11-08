Минпромторг разъяснил правила продажи «органической» продукции

Минпромторг разъяснил аптекам правила реализации продукции, в описании которой используется слово «органическая». Продажа возможна только при наличии соответствующего сертификата соответствия, пояснили в министерстве.

В описании товаров нельзя использовать слово «органический», если нет соответствующего сертификата соответствия. Такое разъяснение дало Министерство промышленности и торговли по итогам заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Об этом пишет «Катрен-Стиль» со ссылкой на копию документа, который направлен в Ассоциацию компаний розничной торговли, Союз независимых сетей России и Ассоциацию компаний интернет-торговли.

Это относится к маркировке на упаковке, а также использованию термина «органический» на ценниках и в описании товара. Согласно федеральному закону № 280 от 03.08.2018, производители органической продукции после подтверждения соответствия имеют право использовать маркировку в виде комбинации изображения органической продукции и надписей, содержащих слово «органический», его сокращения или производные от этого слова.

В Минпромторге отметили, что подтверждение соответствия производства органической продукции проходит в форме добровольной сертификации аккредитованными Росаккредитацией органами. Они определяют соответствие производства национальным, межгосударственным и международным стандартам.

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Артем Косенок

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