НИОПИК внесен в перечень стратегических предприятий

В перечень стратегических предприятий был внесен Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей. Указ № 803 от 07.11.2022 подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

АО «НИОПИК» создано в 1931 году на базе лаборатории Акционерного общества «Русско-краска». В 1994 году институту присвоен статус Государственного научного центра России. Разработки института в области тонкого органического синтеза легли в основу производства разнообразной линейки продуктов: лекарственных препаратов и субстанций, дезинфицирующих средств и других изделий медицинского назначения.

Институт принимает участие в государственных программах оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению. Разработанные в НИОПИК фотосенсибилизаторы «Фотосенс» и «Аласенс» включены в новый стандарт оказания специализированной медпомощи.

Фото: niopik.ru

Артем Косенок

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