Руководитель BioNTech: еще слишком рано предсказывать одобрение вакцины в Китае

Представитель BioNTech подтвердил, что компания ведет переговоры с китайскими властями по поводу одобрения регулирующими органами вакцины против COVID-19 немецкой биотехнологической фирмы для использования экспатриантами в Китае, но результат был неопределенным.

«Как сообщалось, мы наблюдаем некоторое положительное повторное взаимодействие. Мы подтверждаем, что принимали участие в некоторых дискуссиях, которые были очень позитивными», – сказал руководитель стратегического отдела BioNTech Райан Ричардсон (цитата по Reuters).

Он добавил, что еще слишком рано предсказывать степень или сроки такого разрешения для иностранцев, работающих в Китае.

Акции BioNTech выросли после того, как канцлер Германии Олаф Шольц объявил о соглашении, позволяющем экспатриантам в Китае использовать вакцину, и потребовал от Пекина разрешить свободный доступ к вакцине для граждан Китая.

gxpnews