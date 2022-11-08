Сообщения о дефиците препарата на основе амоксициллина прокомментировал Росздравнадзор

В российских аптеках в свободной продаже имеется широкий выбор препаратов на основе амоксициллина. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

В Минпромторге ранее заявили о дефиците антибиотика «Амоксиклав» на основе амоксициллина.

«Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением граждан и фактической доступностью отдельных групп лекарственных препаратов. По данным сайтов крупных аптечных сетей, в наличии в свободной продаже имеется широкий выбор препаратов на основе амоксициллина», – гласит сообщение Росздравнадзора.

По информации ведомства, в текущем году в гражданский оборот введено более 16,7 млн упаковок лекарственных препаратов на основе амоксициллина, из них 13 млн – отечественного производства. В гражданском обороте сейчас более 14,8 млн упаковок.

Как напомнили в Росздравнадзоре, антибиотики необходимо применять только по назначению врача.

gxpnews