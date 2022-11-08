Стипендиат «БратскХимСинтеза» завоевал золото на чемпионате России Сообщения о дефиците препарата на основе амоксициллина прокомментировал Росздравнадзор » Путин включил в перечень стратегических предприятий НИОПИК Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей (НИОПИК) был внесен в перечень стратегических предприятий. На официальном интернет-портале правовой информации опубликован соответствующий указ президента России Владимира Путина. НИОПИК находится в Москве, с 1994 года имеет статус государственного научного центра Российской Федерации. «В институте проводится полный цикл работ по созданию продуктов тонкого органического синтеза, включая научные исследования, проектирование, опытно-промышленное и промышленное производство. В линейке продуктов НИОПИК: лекарственные препараты и субстанции, красители и пигменты, материалы для электроники и лазерной техники, дезинфицирующие средства и другие изделия медицинского назначения, химикаты для различных отраслей промышленности», – отмечает ТАСС. gxpnews