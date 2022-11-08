Стипендиат «БратскХимСинтеза» завоевал золото на чемпионате России

В течение года Алеся Кузнецова, братчанка, знаменитая дзюдоистка России, получала финансовую поддержку в форме именной стипендии в рамках соглашения о взаимном сотрудничестве, подписанного с администрацией Братска.

С 31 октября по 4 ноября в Екатеринбурге прошел чемпионат России по дзюдо, на котором братчанка завоевала золото. Алеся является членом сборной команды страны уже 10 лет.

Компания «Фармасинтез» гордится успехами Алеси Кузнецовой и желает ей дальнейших побед и успехов!

ГК «Фармасинтез» активно поддерживает общественные инициативы, направленные на здоровый образ жизни и спорт. Спонсорская помощь оказывается иркутскому женскому волейбольному клубу «Ангара», иркутской областной Федерации керлинга, Федерации фигурного катания в Иркутской области.

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