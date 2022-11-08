«Ъ» снова сообщает о дефиците препаратов для лечения болезни Паркинсона

Пациенты с болезнью Паркинсона сообщают о дефиците жизненно важных препаратов на основе леводопы, сообщает «Коммерсантъ». По данным RNC Pharma, за год поставки этих лекарств сократились на 49%.

При этом, указывают в фонде «Движение – жизнь», леводопа ежедневно необходима примерно 300 тысячам из 350 тысяч россиян, живущих с болезнью Паркинсона. Назвав причиной нерентабельность производства, вслед за израильской Teva и швейцарской Hoffmann-La Roche «окончательное решение» покинуть российский рынок приняла индийская Sun Pharmaceutical.

Проблему не помогло решить даже решение ФАС повысить цену, по которой государство закупает препараты леводопы отечественных производителей «Изварино Фарма» и «Канонфарма». Отмечается, что у этих двух компаний проблемы с производством, и они могут производить леводопу лишь небольшими партиями, что дефицит не закрывает.

В Sun Pharmaceutical ожидают, что регулирующие органы одумаются и повысят цены до рентабельного уровня, тогда компания гарантирует возобновить производство препарата для России.

В фонде помощи и содействия людям с болезнью Паркинсона (тяжелым нейродегенеративным заболеванием) «Движение – жизнь» сообщили, что направили более 400 писем депутатам Госдумы с просьбой обратить внимание на катастрофическую ситуацию: в России «практически не осталось» препаратов с действующим веществом леводопа + бенсеразид, жизненно необходимых подопечным фонда.

В настоящее время также обнаружился «тотальный» дефицит еще одного препарата – «Наком» производства словенской компании Sandoz. Из препаратов с леводопой остался фактически единственный индийский препарат «Тидомет форте».

По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, ситуация «действительно очень сложная». Он отмечает, что за год поставки всех препаратов на основе леводопы сократились на 49%, а отдельные лекарства не поставлялись вообще. Вместе с тем, по его словам, в целом рынок противопаркинсонических лекарств «чувствует себя нормально» и просел примерно на 2%.

Сотрудник кафедры нервных болезней и нейрохирургии ПМГМУ им. Сеченова, дементолог Анастасия Медведева подтверждает, что есть «определенные трудности» с препаратами леводопы в аптечной сети. По ее словам, пациенты вынуждены покупать препараты за рубежом.

Зампред комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) заявил, что депутатам известно о проблеме, но не о путях ее решения. По его словам, комитет сделал запрос в Минздрав РФ, чтобы уточнить причины дефектуры. «Ждем от них ответа, чтобы действовать в зависимости от ситуации», – прокомментировал Куринный.

gxpnews