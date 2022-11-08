«Гранд капитал» будет добиваться банкротства экс-владельца «Фармии»

Ранее «Гранд капитал» уже подал три иска о взыскании с Кубанева и ранее аффилированных с ним ООО «Визит-фарм» и «Мединвест-групп» 18 млн рублей долгов по договорам поставок (иски поданы в Железнодорожный районный суд Воронежа, Останкинский суд Москвы и Мосгорсуд, один из исков был перенаправлен в Арбитражный третейский суд Москвы). Выиграл истец пока только процесс в третейском суде, касающийся принудительного взыскания 4,7 млн рублей.

Из опубликованного решения Третейского арбитражного суда Москвы следует, что Кубанев подписал с дистрибьютором договор поручительства за долговые обязательства своего бизнеса. Отмечается, что в январе – марте 2022 года «Гранд капитал» поставил воронежской сети лекарства на 4,4 млн рублей, а получил за них лишь 5,7 тысячи рублей.

Гендиректор ООО «ФК Гранд капитал Воронеж» Юрий Типтюк в разговоре с «Коммерсантъ-Черноземье» сообщил, что компания намерена «до конца добиваться банкротства» экс-владельца «Фармии» как физического лица, если задолженности перед дистрибьютором не будут закрыты. Общий объем долгов по поставкам представитель «Гранд капитала» оценил примерно в 20–30 млн рублей.

«С группой компаний Кубанева мы работаем долгие годы, все это время она не отличалась особой финансовой дисциплиной. Поэтому в каждом договоре мы для подстраховки реализовывали обеспечительные мероприятия. Первоначально, пока в стране действовали западные страховые компании, мы использовали для этого их услуги. Когда они стали уходить, в качестве обеспечения мы использовали личные гарантии Кубанева», – рассказал Типтюк, выразив уверенность, что долг перед «Гранд капиталом» Кубанев закроет.

АО «НПК Катрен» также подало в отношении Кубанева и ранее близких ему ООО «Фармия», «Визит-фарм» и «Мединвест-групп» три иска в Советский райсуд Новосибирска о взыскании долгов. Один из них удовлетворен, экс-владелец «Фармии» обжаловал решение суда. Еще два дела рассматриваются. Суммы требований судом не раскрываются.

Кроме того, «Пульс» через «дочку» ООО «Пульс Воронеж» подал в отношении Кубанева в Левобережный райсуд Воронежа три иска о взыскании 14,2 млн рублей. Удовлетворен пока только один из них (на 3,1 млн рублей), но по всей сумме требований наложен арест.

Экс-владелец «Фармии» заявил, что долги перед всеми тремя дистрибьюторами будут закрыты в ближайшее время.

В начале октября 2022 года стало известно, что воронежская аптечная сеть «Фармия» перешла под контроль тульской сети «Здесь аптека» Дмитрия Сокола и Олега Богомолова. Франшизное и партнерское направления сети Кубанев передал Дмитрию Дубовому, работавшему до продажи воронежской сети директором по развитию.