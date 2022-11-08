В Астрахани возбудили дело из-за поставки кустарных СИЗ в ковидный госпиталь

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). У фигурантов дела, причастных к вызвавшей подозрения закупке, прошли в обыски в жилищах в Москве и Московской области. Позднее суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Имена подозреваемых и название компании не раскрываются. По данным ЕИС в сфере закупок, Миндрав Астраханской области с марта 2020 года заключил несколько контрактов на закупку СИЗ на похожие суммы с компаниями из ряда регионов России. Одна из них зарегистрирована в Москве: в ноябре 2021 года ведомство подписало договор на 35,1 млн рублей на поставку одноразовых комплектов одежды и белья (стерильных и нестерильных) производства КХ «Гекса» с компанией ООО «Система». По информации СПАРК-Интерфакс, юрлицо зарегистрировано в столичном регионе в июне 2018 года, его учредителем выступает Аззи Самойлов. Выручка компании в 2021 году составила 50,6 млн рублей, чистая прибыль – 2,8 млн рублей. Vademecum направил запрос в компанию.

Это не первое уголовное дело, связанное с поставками некондиционных СИЗ в Астраханской области. В мае 2022 года Ленинский районный суд Астрахани приговорил к срокам от 3,5 до 6 лет колонии шестерых сотрудников двух компаний по поставке медизделий. Фигурантов признали виновными в мошенничестве и покушении на него – по данным следствия и суда, они поставили Минздраву Астраханской области непригодные для использования медизделия на общую сумму 92,9 млн рублей. В ходе расследования имена фигурантов не раскрывались, однако из судебных материалов следует, что по делу проходили шесть человек – Виталий Вадин, Александр Васатюк, Сергей Жулев, Владимир Ларин, Владислав Телепегин и Дмитрий Иванов.

По данным СПАРК-Интерфакс, полный тезка Дмитрия Иванова владел ООО «Мир игровых комплексов», зарегистрированном в Отрадном Самарской области. В августе и октябре 2020 года эта компания вместе с другим самарским поставщиком – ООО «БПО-Отрадный» – заключила с Минздравом Астраханской области контракты на поставку защитных халатов на общую сумму 41,4 млн и 87,1 млн рублей. В ноябре 2021 года контракты были расторгнуты в одностороннем порядке из-за «поставки товара ненадлежащего качества» в апреле 2021 года. Объем исполненных обязательств составил 4,38 млн и 80,2 млн рублей.