Аптеки попросили генпрокурора навести порядок в проверках

Ассоциация «СоюзФарма» обратилась к генпрокурору России с просьбой навести порядок в проверках фарморганизаций. Аптеки часто жалуются на некомпетентных специалистов среди проверяющих. Среди проблем фармспециалисты называют, например, смешение МНН и торговых наименований лекарственных препаратов при проверках минимального ассортимента.

Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» направила письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой внести изменения в порядок проведения проверок. Анализируя решения ведомства в регионах, организация обнаружила несколько системных проблем при проведении прокурорских проверок.

В письме ассоциация проанализировала проблемы, выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий в аптеках. Документ есть в распоряжении «ФВ». Среди них, в частности, смешение МНН и торговых наименований лекарственных препаратов при проверках минимального ассортимента.

«СоюзФарма» просит Игоря Краснова обратить внимание на ошибочную трактовку ряда фактов фармацевтической деятельности. «Требуется соблюдение баланса прав и интересов аптечных организаций и интересов органов прокуратуры, а также повышения уровня информированности в рамках прокурорского надзора», — пишет исполнительный директор ААУ «СоюзФарма», вице-президент «Опоры России» Мария Литвинова.

Фото: genproc.gov.ru

Ольга Коберник

pharmvestnik