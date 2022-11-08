Подписан закон об изменениях в обращении медицинских изделий

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года».

Федеральный закон принят Государственной Думой 19 октября 2022 года и одобрен Советом Федерации 2 ноября 2022 года.

Федеральным законом ратифицируется Протокол о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года, подписанный в г. Москве 30 декабря 2021 года.

Протоколом предусматривается, в частности, что медицинское изделие, зарегистрированное в порядке, предусмотренном законодательством государства – члена ЕАЭС (за исключением медицинского изделия, в отношении которого выдан бессрочный документ, подтверждающий факт его регистрации), может быть перерегистрировано (переоформлен документ, подтверждающий факт регистрации) в порядке, предусмотренном законодательством государства – члена ЕАЭС, в случае подачи соответствующего заявления до 31 декабря 2026 года.

Протокол подлежит ратификации в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 15 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации».

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