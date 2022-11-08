В перечень ЖНВЛП будет включен гилтеритиниб до 650 тыс. руб. за упаковку

В 2024 году Перечень ЖНВЛП пополнится гилтеритинибом производства компании Astellas. Такое решение было принято Комиссией Минздрава по формированию лекарственных перечней. Для включения препарата в перечень производитель предложил снизить цену в три раза — до 650 тыс. руб. за упаковку.

Гилтеритиниб относится к орфанным препаратом (предназначенным для лечения редких заболеваний) и применяется для лечения у взрослых рецидивирующего или рефрактерного острого миелоидного лейкоза с мутацией в гене FLT3, связанной с особенно агрессивной формой заболевания и более высоким риском рецидива. По данным НМИЦ гематологии, таких пациентов насчитывается приблизительно 50 человек в год.

Согласно данным портала госзакупок, представленным на заседании, в 2022 году препарат закупался по средней цене 1,9 млн руб. за упаковку.

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