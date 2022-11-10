В Новосибирской области в ходе эксперимента промаркировали более 150 тысяч упаковок БАД

В Новосибирской области прошли эксперименты по маркировке биологически активных добавок (БАД). В ходе их проведения на упаковки БАД нанесли 153 100 цифровых кодов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

В регионе производством биологически активных добавок занимаются 33 компании. Крупные предприятия области уже заключили контракты по сотрудничеству с интеграторами и поставке оборудования для маркировки товаров.

«Эксперименты по нанесению цифровых кодов на упаковки БАД успешно завершились на пяти предприятиях. На производственной площадке компании „Натурофарм” была промаркирована партия биологически активной добавки к пище в капсулах „Нефротин”. У производителя „Вектор-БиАльгам” коды DataMatrix были нанесены на БАД в порошке „Экофлор”. На площадке предприятия „Рост” тестирование проходило на продукции Fish Oil Sea Omega-3», – говорится в сообщении.

Эксперимент завершился и на производстве компании «Компас Здоровья». В ходе тестирования коды маркировки наносились на льняное масло в стеклянной бутылке и биологически активную добавку в картонном коробе «Магнезиум Хелат комплекс + В6 детский». На предприятии «Фарм-Про» при помощи Центра развития перспективных технологий была запущена промышленная линия, на которой промаркировали 150 тысяч потребительских упаковок гематогена «Русский С».

Эксперимент по маркировке и прослеживанию биологически активных добавок к пище начался 1 мая 2021 года и продлится до 28 февраля 2023 года, отметили в пресс-службе. В нем принимают участие 3328 участников оборота продукции, которые занимаются подготовкой и обкаткой технических решений.

gxpnews