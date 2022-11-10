Novavax снова снизила прогноз годовой выручки на фоне слабого спроса

Американская Novavax снизила прогноз годовой выручки во второй раз за три месяца из-за глобального избытка предложения вакцины от COVID-19 и снижения спроса, пишет Reuters.

В настоящее время компания ожидает, что годовой доход будет близок к нижнему пределу ее предыдущего прогноза в диапазоне от $2 млрд до $2,3 млрд.

В августе Novavax вдвое снизила прогноз годовой выручки, поскольку не ожидала дальнейших продаж вакцины против COVID-19 в США в этом году.

Сейчас компания «продвигается вперед» в разработке вакцины, нацеленной на подварианты омикрон-штамма коронавируса BQ.1 и BQ.1.1, которую они также сформулируют как бивалентную вакцину с другим штаммом коронавируса, заявил главный медицинский директор Novavax Филип Дубовски.

Дубовски добавил, что Novavax планирует подготовить это во втором квартале следующего года, как раз к потенциальному всплеску случаев в Южном полушарии.

Ранее Novavax заявила, что ее вакцина от COVID-19, перенастроенная против варианта омикрона BA.1, показала сильный иммунный ответ в качестве четвертой дозы и достигла основной цели изменения штамма в исследовании на поздней стадии.

На прошлой неделе более крупный конкурент, Pfizer, повысил свой годовой прогноз продаж вакцины от COVID-19, при этом компания надеется компенсировать замедление продаж вакцины, примерно в четыре раза увеличив цену на нее в стране после того, как правительство прекратит закупать дозы, а продажи сместятся на частный рынок.

Несмотря на то что в Соединенных Штатах было введено более 640 млн доз вакцины от COVID-19, последние правительственные данные показали, что по состоянию на 2 ноября было введено только 43 540 доз вакцины Novavax.

В октябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило вакцину Novavax против коронавируса в качестве бустерной вакцины для взрослых в дополнение к более раннему разрешению в качестве основного двукратного режима для лиц в возрасте 12 лет и старше.

gxpnews