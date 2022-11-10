«Фармсинтез» может привлечь до 704 млн рублей через допэмиссию

Петербургский фармпроизводитель «Фармсинтез» дополнительно разместит 139,4 млн обыкновенных акций по открытой подписке. Утвержденная цена за одну акцию – 5,05 рубля. Это значит, что компания может привлечь до 703,9 млн рублей. Новым инвестором может стать фонд LDA Capital, ранее получивший право выкупа до 19,9% акций «Фармсинтеза».
Компания начала размещение ценных бумаг 9 ноября.
Последний раз «Фармсинтез» проводил допэмиссию в 2016 году. Уставный капитал компании – 1,5 млрд рублей.
Новым акционером «Фармсинтеза» может стать фонд LDA Capital. «Фармсинтез» может требовать подписки на свои акции от фонда LDA Capital по пут-опциону (то есть купить у «Фармсинтеза» его акции по ранее заключенному договору), указано в проспекте ценных бумаг.
В 2021 году LDA Capital обязалась вложить в проекты «Фармсинтеза» до 800 млн рублей, получив право на выкуп до 19,9% акций фармкомпании. «Фармсинтез» хотел на эти инвестиции к 2025 году нарастить объем выпуска препаратов в три раза и общую мощность производства до 2 млн упаковок в год.
В 2019 году продажи «Фармсинтеза» существенно снизились, что привело к росту долговых обязательств и неплатежеспособности компании в четвертом квартале, говорится в проспекте. «Фармсинтез» к тому времени потерял дистрибуцию двух препаратов от японской Senju Pharmaceutical, приостановил продажи препаратов Флударабел и Феназид из-за смены производственных площадок. В 2019 году «Фармсинтез» изменил стратегию продаж, в следующем году начался рост спроса на продукцию, продажи препаратов после смены площадок возобновились, говорится в документе.
«Фармсинтез» – портфельная компания «Роснано», зарегистрирована в 1996 году в Ленинградской области. На конец второго квартала 2022 года «Роснано» там принадлежало 36,58%. Выручка «Фармсинтеза» в 2021 году приблизилась к 294 млн рублей, а убыток вырос до 1,3 млрд рублей. Стратегия развития компании предусматривает увеличение выручки от продажи продуктов к 2025 году до 1,8 млрд рублей.
«Фармсинтез» запустил проект по созданию полного цикла производства препаратов для лечения орфанных заболеваний, еще не зарегистрированных или не локализованных в России. Также компания займется организацией производства сухих питательных сред, вакциной нового поколения для профилактики гепатита В, зарегистрирует оригинальный препарат Эполонг для больных с хронической болезнью почек и сосредоточится на маржинальных дженериках, в первую очередь орфанных и онкопрепаратов, указано в проспекте.
LDA Capital – глобальный фонд альтернативных инвестиций, основанный в 2018 году Уорреном Бейкером и Энтони Романо. Фонд специализируется на сложных трансграничных сделках в сфере технологий, медиа- и телекоммуникаций, природных ресурсов, здравоохранения и новых отраслей, таких как производственно-фармацевтические инновации, финтех и блокчейн.
Источник: ПАО «Фармсинтез»
Фото: abnews.ru