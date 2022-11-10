Российским сотрудникам GSK предложили уволиться

Российский офис GSK сокращает штат сотрудников, сообщили источники на рынке. Работникам предложили уволиться с выплатой компенсации. В пресс-службе компании сообщили, что меняется операционная модель в стране и остановлены все промоционные активности. В связи с этим обсуждается вопрос о добровольном прекращении трудовых отношений по соглашению сторон.

Сотрудникам компании GSK в России предложено уволиться с выплатой нескольких окладов. Об этом «ФВ» сообщили два источника на рынке. В пресс-службе GSK заявили, что компания продолжает свою работу в России и будет поставлять лекарственные препараты и вакцины в страну, чтобы обеспечить доступ пациентов к ним.

«Мы меняем только операционную модель в стране. Сегодня мы информируем наших сотрудников в России, что мы продолжим работать в рамках непромоционной операционной модели. Работа в рамках непромоционной операционной модели означает, что мы остановили все промоционные активности. В текущий момент мы проводим индивидуальные обсуждения с нашими сотрудниками по поводу программы по добровольному прекращению трудовых отношений по соглашению сторон. Мы не знаем, какое количество сотрудников захочет участвовать в программе», — добавили в российском офисе.

7 апреля компания обновила заявление, опубликованное 5 марта. Компания отказалась от поставок витаминов и БАД в Россию (в июле GSK выделила подразделение безрецептурных препаратов в отдельную компанию Haleon). При этом тогда в GSK заверили, что продолжат поставки в страну вакцин и лекарств и будут решать проблемы с логистикой. 5 марта фармпроизводитель сообщил о приостановке рекламных кампаний в России. «Мы перейдем к приоритетным поставкам продуктов, необходимых для здоровья людей, пока это возможно (и в соответствии с санкциями)», — говорится в сообщении. Также компания отказалась от новых клинических испытаний и не будет набирать новых пациентов в существующие КИ. «Любая прибыль, которую мы получим от нашей деятельности в России, будет использована для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи», — отметили в GSK.

Об изменении в работе на российском рынке в марте и апреле сообщили ряд зарубежных фармкомпаний. Они заявили о прекращении инвестиций, рекламной деятельности и приостановке новых клинических исследований в стране, писал «ФВ». При этом часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

Фото: ru.gsk.com

Маргарита Грошева

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