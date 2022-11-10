Минпромторг обновит критерии локализации производства электрических кресел-колясок

Минпромторг обновит критерии отнесения электрических кресел-колясок к отечественной продукции. Предлагается поэтапный перевод стадий производства до 2025 года.

Минпромторг определил стадии производства электрических кресел-колясок, необходимые для подтверждения отечественного происхождения средств реабилитации. Оценку будут осуществлять по совокупному количеству баллов за каждую стадию, осуществленную в России. Проект документа размещен на портале regulation.gov.ru.

Российскими инвалидные кресла с электроприводом будут признаваться, если сумма баллов за каждую производственную стадию в России достигнет 55 в 2023 году. В следующие два года планируется нарастить общее количество технологических операций, проведенных внутри страны до 75 баллов в 2024 году и до 85 баллов в 2025 году.

Фото: unsplash.com

Таисия Кубрина

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