Минздрав исключил из реестра удостоверения семи контрацептивных средств

Минздрав отменил госрегистрацию восьми лекарственных средств. Семь из них являются контрацептивными средствами производства Mylan Laboratories.

Минздрав исключил из Госреестра восемь регистрационных удостоверений препаратов. Информация об этом была размещена на сайте Минздрава 8 ноября 2022 года.

Семь из отозванных препаратов — контрацептивы, в основном комбинированного состава, которые содержат эстроген и гестаген. Среди них есть средство для экстренной контрацепции — «Эскинор-Ф».

Одно из исключенных удостоверений принадлежит препарату «Дилатренд» (МНН карведилол) от компании Roche, применяющемуся при артериальной гипертензии и ишемии.

Регуляторные решения в отношении лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

Вероника Догузова

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