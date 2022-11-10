ЦРПТ: ажиотажный спрос на препарат от заболеваний щитовидной железы в России прекратился

Ажиотажный спрос на левотироксин натрия (используется для лечения и профилактики дефицита гормонов щитовидной железы), который наблюдался в начале года, стих. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

Россияне с июля по сентябрь 2022 года приобрели 2,5 млн упаковок левотироксина натрия. Это почти в два раза меньше по сравнению со вторым кварталом и на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В третьем квартале продажи в денежном выражении составили 311 млн рублей. За девять месяцев текущего года россияне приобрели 14,6 млн упаковок левотироксина натрия.

Как подчеркнул заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, спрос на левотироксин натрия, который возник в начале года, в третьем квартале упал ниже прошлогоднего уровня.

«В начале года россияне скупали левотироксин натрия впрок. Спрос превысил прошлогодние значения в три раза. Это неудивительно, потому что его срок годности – три года. Однако уже во втором квартале спрос снижался. В третьем квартале все успокоились и спрос на препарат снизился ниже прошлогоднего уровня на 11%. Ожидаем, что спрос вернется к обычному уровню, когда граждане используют сформированный у них в первом полугодии запас», – заявил Юсупов.

Аналитики «Честного знака» не прогнозируют дефицита применяемых для лечения гипотиреоза лекарств. Имеющихся сейчас запасов достаточно на 7,4 месяца, и склады регулярно пополняются отечественными и импортными препаратами.

gxpnews