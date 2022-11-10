В Ливане 12 ноября начнут кампанию массовой вакцинации от холеры

Власти Ливана 12 ноября планируют начать кампанию массовой вакцинации населения от холеры, сообщил телеканалу Al-Hurra исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Фирас Абьяд.

«Прививочная кампания стартует в субботу, 12 ноября. В первую очередь ею будут охвачены районы на севере Ливана и в долине Бекаа, где находятся лагеря сирийских беженцев и быстро распространяется кишечная инфекция, вызываемая холерным вибрионом», – сказал чиновник (цитата по ТАСС).

По информации Минздрава, первые 600 тысяч доз вакцины поступят в Ливан 9 ноября, их выделило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Второй этап начнется через несколько недель, когда будет доставлено дополнительно еще 1,5 млн доз. Абьяд отметил, что прививка от холеры не будет обязательной, но разъяснительная работа среди населения о важности вакцинации будет продолжаться. По словам и. о. главы Минздрава, для достижения коллективного иммунитета власти рассчитывают сделать прививки 70% граждан.

Согласно сведениям эпидемиолога Набиля Ризка, который возглавляет службу мониторинга при правительственном кризисном штабе, случаи заражения холерой зафиксированы в 18 из 26 уездов. «В Ливане распространяется тот же штамм холеры, который в сентябре был выявлен в соседней Сирии, – пояснил он. – Симптомы кишечной инфекции наблюдаются у 2722 пациентов, подтверждены лабораторно 448 случаев заболевания, в больницы поступили 93 человека, умерли 18».

1 ноября руководитель регионального бюро Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Абдель Насер Абу Бакар заявил, что холеру можно предотвратить с помощью вакцин, путем доступа к безопасной воде и санитарно-профилактическими мерами. По словам Абу Бакара, ВОЗ обеспечила сейчас лабораторными реактивами, наборами для лечения и тестами для быстрой диагностики 12 ливанских больниц, где созданы изолированные корпуса для инфицированных.

gxpnews