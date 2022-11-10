Viatris заключила соглашения для создания офтальмологической франшизы

Viatris подписала окончательные соглашения о приобретении Oyster Point Pharma и Famy Life Sciences в рамках сделки на общую сумму от $700 млн до $750 млн в целях создания офтальмологической франшизы. Об этом пишет Pharmaceutical Technology.

Согласно условиям сделки, все находящиеся в обращении акции Oyster Point будут приобретены Viatris по цене $11 за бумагу наличными, также будет учтено неторгуемое право на условную стоимость (CVR) на сумму до $2 за каждую акцию.

Биофармацевтическая фирма Oyster Point занимается поиском, разработкой и коммерциализацией методов лечения офтальмологических заболеваний. Компания недавно представила Tyrvaya, назальный спрей, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для лечения синдрома сухого глаза, в ноябре прошлого года. При условии выполнения необходимых условий и согласований Viatris планирует завершить поглощение Oyster Point в первом квартале следующего года.

Famy Life Sciences имеет офтальмологический портфель, который дополнит портфель Viatris.

Эти приобретения могут увеличить продажи Viatris как минимум на $1 млрд к 2028 году. Компания планирует финансировать эти сделки наличными средствами.

После приобретения Viatris объединит свои исследования и разработки (НИОКР), международное коммерческое присутствие, нормативный опыт и цепочку поставок с глубоким опытом Oyster Point в области офтальмологии, а также наработками Famy Life Sciences. Планируется, что это создаст основу для создания ведущей международной офтальмологической франшизы, ускоряющей работу по удовлетворению неудовлетворенных потребностей в области офтальмологических заболеваний.

Отмечается, что действующий генеральный директор Oyster Point Джефф Нау возглавит офтальмологическую франшизу как отдельное подразделение в составе Viatris.

gxpnews