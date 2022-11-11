Через два года может появиться российский аналог «Золгенсмы»

Через два года возможно появление российского аналога самого дорогого в мире препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Золгенсма». Об этом в эфире Первого канала заявил директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА РФ Всеволод Белоусов.

«На самом деле сделать аналог этого препарата не сложно. То есть он у нас уже есть в виде прототипа. Если будет дан зеленый свет этому препарату, то это перспектива, наверное, двух лет исследований», – цитирует Белоусова ТАСС.

Аналог будет стоить как минимум в 10 раз дешевле, отметил Белоусов. Руководитель ФМБА Вероника Скворцова ранее сообщила, что в 2022 году агентство планирует сделать основную работу по созданию такого препарата. В декабре 2021 года для этих целей в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА создали специальный комплекс персонифицированной медицины.

9 декабря 2021 года «Золгенсма» была зарегистрирована в РФ. Препарат включили в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире: один укол стоит около 160 млн рублей.

gxpnews