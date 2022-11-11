Вице-премьер РФ поручил проработать возможность запуска производства лекарств для аптечки военных Через два года может появиться российский аналог «Золгенсмы» » Решать проблемы с ввозом надо сейчас, не дожидаясь серьезного дефицита Стоматологическая отрасль пока не ощутила дефицита материалов. После ажиотажного спроса начала весны ситуация выровнялась хотя бы по ценам. Но дистрибьюторы настроены не очень оптимистично, считая, что ушедших с рынка поставщиков есть кем заменить, но без разумного подхода к выдаче регистрационных удостоверений и решения проблем с логистикой отрасль скоро может ощутить дефицит. Пока ничего страшного не произошло, несмотря на уход нескольких крупнейших игроков. Рынок был четко поделен, монополизирован. Но, во-первых, ушли не все крупные игроки, а во-вторых, открываются ниши для новых компаний. Общие процессы выстроились. Вот если будет еще один массовый исход компаний, а вероятность этого я оцениваю в 15-20%, будет плохо. Если уйдут Nobel, Straumann, Dentsply, то за ними может уйти и масса более мелких игроков. Но пока основные «монстры» стоят, держатся, не хотят отпускать рынок. Заметен интерес к российскому рынку и со стороны производителей стран, которые раньше у нас были представлены в меньшей мере. Китай уже активно заходит со стоматологическим оборудованием, и оно совсем неплохое, по каким-то параметрам даже лучше корейского. Кроме того, многие российские импортеры смотрят в сторону Бразилии. Они дружественные, письма пишут: «Ребята, мы готовы». Появляются небольшие европейские компании, которым было сложно пробиться на рынки Европы и Америки из-за высокой конкуренции. Эти компании раньше работали с Ираном и готовы выходить на наш рынок. То есть вроде бы все неплохо. Но многое сейчас подпало под товары двойного назначения: жидкости, керамики, станки фрезерные. Просто на европейских таможнях такой код, и никто не хочет и не может разбираться в том, является этот продукт чисто стоматологическим или используемым в военной отрасли: есть же инструкция. С корейскими производителями тоже есть проблемы. Они готовы поставлять материалы, но это «недружественная страна», и опять же, их продукты могут подпадать под товары двойного назначения. Под это уже попали силиконы и еще ряд позиций. Сейчас решается вопрос о быстром получении регистрационных удостоверений. Потому что полтора-два года . Если в случае регистрации регуляторы пойдут на такие же меры, как в случае медицинских изделий и лекарств в период пандемии, введут возможность получать хотя бы временные регистрационные удостоверения за три-шесть месяцев, тогда да, страна откроется для этих товаров. Кроме сроков, есть еще одна существенная проблема – расходы на получение РУ. При текущем курсе для иностранного производителя он может составлять 30-35 тысяч евро, что для волатильного и небольшого российского рынка слишком много. При текущей организации регистрационного процесса надо ждать два года и, извините, платить огромные деньги. То есть при такой системе производитель, выходя на российский рынок, еще может себе позволить вывод большого комплекса, а вот всю мелочевку – небольшие детали, клеи, жидкости – уже отбить практически невозможно. Следующий вопрос – логистика. Раньше транспортировка фуры медицинских изделий стоила в среднем 3500 евро, потом 15 000, а сейчас их вообще невозможно провести через границу, и сразу мелкие дешевые легкие материалы вырастают в цене. Их просто никто не везет. Имплантаты можно перебросить – это выгодно. Спасибо, COVID нас научил: мы «легкие» медицинские изделия типа масок и перчаток стали производить в России. Но возникают вопросы с запчастями к медицинскому оборудованию. Если вам, например, надо починить автомобиль Mercedes, можно, по крайней мере пока, найти их или в салоне, или в магазине запчастей для иномарок. Их достаточное количество. Купишь там гарантированный двигатель и спокойно ездишь. В стоматологии пока такого нет. У нас прокладка для наконечника стоила 500 рублей, а сейчас – 10 500 рублей. Или резиночка какая-то: ее купили за 120, а вот привезти ее как? Ты не можешь. Если крупная партия товара идет, туда можно добавить некий объем запчастей. А если нет, то потом отдельно, как было раньше, с помощью DHL, ты не сможешь ввезти запчасти. Так что теперь все эти копеечные расходники для стоматологического оборудования становятся золотыми. Третья проблема. Второй удар по материалам, по идее, придется на ноябрь-декабрь 2022 года. Мы ожидаем существенного сокращения предложения на рынке стоматологических материалов и оборудования, потому не снижаем свои запасы. Что-то появляется – докупаем, смотрим на новые продукты. Запас имплантатов у нас на год вперед: мало ли что, все равно валютный товар. Сейчас в странах Европейского союза подорожает электричество, часть производств остановится. В Европе промышленная инфляция уже достигает 30-35%, и европейские производители обязательно это заложат в цены. Плюс, как я уже отмечал, подорожавшая логистика. Поэтому решать проблемы с ввозом надо сейчас, не дожидаясь серьезного дефицита. Проблема дефицита стоматологической продукции может коснуться в ближайшие месяцы и отечественных марок. Если продукция не была размещена в производство, то ее физически просто может не оказаться, а российские производители нередко зависят от импортных расходных материалов и сырья. С собственным производством, о котором так любят говорить, есть вот какая проблема: помимо того что и строить дорого, и клинические исследования дорого, и долго все отбиваться будет. В Америке население 350 млн. В Европе было 300 млн, сейчас 500 млн. Если рынок меньше 250 млн человек, производство нерентабельно. Рынок маленький для собственного производства. Нужно сразу производить и экспортировать. Поэтому производство организовывать невыгодно экономически. При господдержке, при дефиците импортных продуктов еще можно организовать производство и заполнить его продукцией внутренний рынок. Однако пока мы не видим государственной поддержки, а многие известные импортные бренды на рынке остаются. Но самый главный вопрос, который нужно решить для предупреждения дефектуры стоматологических материалов и оборудования, – вопрос быстрой регистрации, то есть получения временных разрешений на товары медицинского назначения. Если товар сертифицирован в Европе и Китае, по крайней мере мы можем быть уверены, что он не принесет вреда пациентам. Мы должны разрешить его ввоз и временное использование, а потом в рабочем порядке проводить свои клинические испытания. gxpnews